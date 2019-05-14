Родные выпавшей из окна подруги Кокорина и Мамаева не обращались к дипломатам

Российское посольство в Чехии подтвердило информацию о несчастном случае с Екатериной Бобковой, которая проходит свидетельницей по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Родственники Бобковой пока не обращались за помощью к дипломатам, рассказали в диппредставительстве.

«В ответ на Ваше обращение сообщаем, что 13 мая полиция Чешской Республики подтвердила посольству факт несчастного случая с гражданкой России Екатериной Бобковой, произошедший 10 мая», — цитирует телеканал «360» сообщение посольства России в Чехии.

По информации диппредставителей, в настоящее время пострадавшая находится в больнице города Градец-Кралове на северо-востоке страны. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы. Полиция проводит расследование.

«Обращений от родственников пострадавшей в посольство пока не поступало. Отслеживаем развитие ситуации», — добавили дипломаты.

Ранее 14 мая представитель отдела полиции в Трутнове Лукаш Винценц уточнил, что инцидент произошел в городе Шлиндлерув­-Млин. По его словам, одна из проживающих в номере на четвертом этаже около 23:00 10 мая вышла на балкон покурить. Позже девушку обнаружили на земле с травмами и госпитализировали. По версии правоохранителей, женщина могла сесть на перила балкона и не удержалась.

Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения. Она отдыхала с футболистами в кафе, где произошла драка с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором института НАМИ Сергеем Гайсиным. В суде девушка также заявила, что видела момент избиения водителя Виталия Соловчука и пыталась защитить его от футболистов и их компании.

В октябре 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения.