Эксперт допустил преференции Минску после заявлений Лукашенко о поставках нефти

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах поставлять нефть из Казахстана на самом деле является элементом торга c Москвой по условиям поставок российской нефти, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его мнению, в конечном итоге Россия пойдет на уступки и сделает предложения, которые позволят Белоруссии зарабатывать на поставках нефти из России. Возможно, Москва даже пойдет на пересмотр некоторых норм большого налогового маневра, предположил собеседник издания.

Ранее в четверг, 23 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам нефти. Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев со свой стороны отметил, что его страна готова поставлять в Белоруссию углеводороды.

В настоящее время Белоруссия получает нефть из России по льготной цене. Значительная часть нефтепродуктов из российского сырья поступает на продажу, потому что они избыточны для внутреннего рынка. Так, самой Белоруссии нужно порядка 6 млн т нефти, а перерабатывается в стране более 20 млн т, отметил Фролов.

В основе возникших разногласий между Москвой и Минском лежит большой налоговый маневр, который, среди прочих изменений, подразумевает снижение экспортной пошлины на нефтепродукты до нуля к 2024 году.

«К 2024 году Белоруссия утратит свое конкурентное преимущество, свои бонусы, которые она имеет за счет беспошлинной торговли нефтью. Сейчас ей продают беспошлинно, а тут ни для кого не будет пошлин. Поэтому белорусы очень переживают за свои заработки, которые они имеют от льготных условий по российской нефти», — сказал собеседник издания.

Расклад сил

С коммерческой точки зрения у Белоруссии в споре с Россией слабая позиция. Даже если Россия перестанет поставлять нефть по льготным условиям, переключаться на других поставщиков нет смысла, считает Фролов. Дело в том, что другие нефтепроизводители не будут предлагать льготных условий, и покупать у них нефть придется по тем же розничным ценам.

Однако в переговорах по нефти присутствует политический фактор. «Белоруссия для нас один из ключевых партнеров. Она очень важна для нас с точки зрения стратегического партнерства развития проектов в рамках разросшегося Таможенного союза», — сказал замгенерального директора Института национальной энергетики.

Ранее 23 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минск еще не согласовывал с Москвой планы по транзиту нефти из Казахстана с участием России.

Ранее 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием нефти из России. Причиной стало сырье ненадлежащего качества, обнаруженное в трубопроводе «Дружба». В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.