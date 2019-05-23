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Неизвестные разбили памятную табличку Немцову в Ярославле

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Фото: facebook.com/Василий Цепенда
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В Ярославле злоумышленники разбили памятную табличку на доме, где жил Борис Немцов, когда он был депутатом местной областной думы. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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«… уничтожили памятную табличку Борису Немцову в Ярославле. Разбивая фасады домов в центре города, подонки полностью уверены в собственной безнаказанности», — сообщил депутат ярославской облдумы Василий Цепенда на своей странице в Facebook.

Он отметил, что табличка, изготовленная по инициативе его соратников, была сделана из розового гранита — из такого же, како использовался в отделке Большого Москворецкого моста в центре Москвы, на котором был убит Немцов. В правоохранительных органах агентству «РИА Новости» сообщили, что проводится проверка по факту инцидента.

Впервые табличка появилась на стене дома через год после гибели Немцова. Власти тогда постановили ее демонтировать, так как она была установлена незаконно. Вскоре табличку вернули на место, однако через некоторое время ее украли. Вторая табличка также была украдена.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. В него выстрелили несколько раз, он скончался на месте. Основному фигуранту дела Зауру Дадаеву суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения.

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