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Власти Москвы разрешили установить памятную доску Борису Немцову

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Столичные власти поддержали установку памятной доски Борису Немцову, который был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Такое решение приняла городская комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры, сообщил мэр Сергей Собянин.

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«27 февраля исполняется три года со дня гибели Бориса Немцова. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3», — написал столичный градоначальник в Twitter.

Он также отметил, что доска будет установлена только после согласования с жильцами дома.

Ранее 21 февраля сообщалось, что осужденному на 14 лет за убийство политика Темирлану Эскерханову увеличили срок на один месяц

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Основному фигуранту дела, Зауру Дадаеву, в июле 2017 года суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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