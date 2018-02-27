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В Вашингтоне открылась площадь Бориса Немцова

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Вашингтоне прошла торжественная церемония открытия площади Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Она была приурочена к третьей годовщине убийства российского политика.

В ходе церемонии, в которой приняли участие около 100 человек, была открыта специальная табличка с новым названием площади, которая находится напротив посольства России в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

Так, в мероприятии приняли участие члены американского конгресса, представители Госдепартамента, а также дочь политика Жанна. Как отмечает агентство, половина из присутствующих на церемонии представляла американские и зарубежные СМИ.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.

Основному фигуранту дела Зауру Дадаеву суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения.

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