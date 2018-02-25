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Люди начали приносить цветы к месту убийства Немцова

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Фото: IZ.RU
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В Москве люди начали приносить цветы и фотографии на Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года был убит оппозиционер Борис Немцов, сообщает корреспондент iz.ru.

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Позднее в столице пройдет акция, приуроченная к годовщине гибели политика. В 13:00 мск у метро «Пушкинская» начнется сбор участников шествия. Через час колонна пройдет по Бульварному кольцу к проспекту Сахарова. Проведение марша согласовано с властями столицы, отмечает ТАСС.

Подобные мероприятия в воскресенье, 25 февраля, проходят и в других городах России. В частности, в Новосибирске акция памяти Немцова уже завершилась. Как сообщил «Интерфаксу» уполномоченный представитель мэрии Новосибирска, «в шествии приняло участие 80 человек, в митинге — 95».

22 февраля власти Москвы поддержали идею об установке памятной доски Борису Немцову по адресу: Малая Ордынка, дом 3. Столичный градоначальник Сергей Собянин при этом отметил, что сделано это будет только после согласования с жильцами дома.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Основному фигуранту дела, Зауру Дадаеву, в июле 2017 года суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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