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В Госдуме оценили призыв НАТО отдать Крым Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Призыв НАТО к России отдать Крым Украине свидетельствует о том, что Североатлантический альянс не в силах повлиять на Москву, поделился с «Известиями» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

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Накануне в среду, 22 мая, глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Также представитель НАТО призвал Москву освободить украинских моряков, которых задержали в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе.

НАТО требует от России отдать Крым Украине, чтобы сохранить лицо, считает депутат Бальбек.

«А что еще остается заявлять главе комитета НАТО? Не будет же он говорить на весь мир о том, что Россия присоединила Крым, жители возвращаться в Украину не хотят, а забрать его силой у русских мы не в состоянии. Вот и приходится заявлять в адрес Москвы, мол, уходите из Крыма, зачем он вам? Но если вы не уйдете, то мы не обидимся и точно отбивать Крым силой не станем», — сказал собеседник издания.

Если бы украинские власти снова пришли в Крым, они бы устроили там репрессии, убежден парламентарий. При этом в НАТО лишь выразили бы озабоченность в этом случае, но никак не стали бы влиять на ситуацию, заключил Бальбек.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Украина освободит родину крымских татар» и «даже после самой темной ночи наступает рассвет». При этом он признал, что это произойдет через длительное время.

В Госдуме в ответ посоветовали Зеленскому «не шутить» и отметили, что крымчане не нуждаются в украинских «освободителях».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией.

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