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В НАТО призвали Россию вывести войска из Крыма

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НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крымского полуострова России и требует вывести российские войска с территории региона. Об этом заявил глава военного комитета (высшего военного органа НАТО) Североатлантического альянса Стюарт Пич.

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Разъяснили позицию

«Чтобы было ясно, НАТО не принимает и не примет незаконную аннексию Крыма РФ, и мы продолжаем призывать Россию вывести войска из Крыма», — сказал Пич. Кроме того, британский маршал авиации потребовал от Москвы прекратить поддержку ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Одновременно новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс анонсировал продолжение поддержки Украины в военной сфере, пишет «Газета.ру».

Реакция Крыма

В ответ на заявление НАТО, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что Крым — территория России, она вправе размещать на полуострове свои войска. Позиция Североатлантического альянса, по его словам, этого факта не изменит.

«Не пойдет по их сценарию. На этом ставим точку. Крым — российский навсегда», — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь сенатор от региона Сергей Цеков назвал заявление неадекватным.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией. В Москве подчеркивают, что процедура присоединения региона происходила в рамках международного права.

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