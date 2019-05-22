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Британская компания отказалась пускать товары для слабослышащих в Крым

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым.

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О соответствующем запросе «Известиям» рассказал высокопоставленный сотрудник одной из компаний, входящих в первую десятку по оптовой и розничной продаже медоборудования и различных товаров для здоровья.

По его словам, «рынок монопольный, поэтому они диктуют условия, какие хотят».

«Во-первых, это некорректное требование, поскольку инвалиды по слуху никакого отношения к санкционной политике не имеют. Во-вторых, Крымский мост открыт, по нему люди возят всё, что посчитают нужным», — указал собеседник «Известий».

Представитель Всероссийской ассоциации глухих заявил «Известиям», что слышал о подобных требованиях не раз, но заверил: на ситуации со слабослышащими людьми на полуострове такого рода политические ультиматумы никак не скажутся.

Между тем постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в беседе с «Известиями» назвал подобные условия противоречащими международному праву и общечеловеческим нормам.

Подробнее — в материале «Известий»:

Глухота сердца: британцы не пускают в Крым товары для слабослышащих

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