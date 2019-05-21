США ввели санкции против трех российских организаций

США внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Как сообщается в документе, под ограничительные меры попали московский завод «Авангард», Тульское конструкторское бюро приборостроения и учебный центр подготовки специалистов ракетных войск в Гатчине.

В санкционных списках оказались также китайские и сирийские компании.

Введенные меры предусматривают запрет на передачу этим трем государствам технологий, способствующих созданию ядерного, химического и бактериологического оружия, а также средства их доставки.

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.