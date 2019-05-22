Глухота сердца: британцы не пускают в Крым товары для слабослышащих

Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым . О запросе «Известиям» рассказали в руководстве одной из ведущих в России компаний в сфере оптовых закупок медицинского оборудования (по ряду причин там попросили не раскрывать ее название). Представитель Всероссийской ассоциации глухих заявил «Известиям», что слышал о подобных требованиях не раз, но заверил: на ситуации со слабослышащими людьми на полуострове такого рода политические ультиматумы никак не скажутся. Между тем постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в беседе с «Известиями» назвал подобные условия противоречащими международному праву и общечеловеческим нормам.

Диктат монополиста

Историю о неэтичном требовании, выдвинутом представителем компании Rayovac Micropower Batteries, «Известиям» рассказал высокопоставленный сотрудник одной из компаний, входящих в первую десятку по оптовой и розничной продаже медоборудования и различных товаров для здоровья. По его словам, ввиду падения прибыли в традиционных для организации сферах было решено выйти на закупки нового ассортимента — батарейки, используемые для слуховых аппаратов. С этой целью представители компании вышли на менеджера Rayovac Micropower Batteries, отвечающего за продажи в Восточной Европе, Мариуша Зимни.

глухота Фото: Depositphotos

Вначале переговоры о поставках в Россию около 2 млн батареек для слуховых аппаратов шли в обычном ключе, стороны принципиально договорились о цене и сроках поставок. Однако в последний момент за деловым ужином, состоявшимся в Санкт-Петербурге, куда Мариуш Зимни прилетел из Польши, прозвучало новое условие: не продавать батарейки Rayovac на территории Крыма.

— Рынок монопольный, поэтому они диктуют условия, какие хотят. Но таких гарантий никто дать не может, это понятно . Во-первых, это некорректное требование, поскольку инвалиды по слуху никакого отношения к санкционной политике не имеют. Во-вторых, Крымский мост открыт, по нему люди возят всё, что посчитают нужным, — рассказал «Известиям» представитель российской компании, добавив, что после их отказа пойти на это условие, переговоры сошли на нет.

Мариуш Зимни, к которому «Известия» обратились за разъяснениями, вежливо поблагодарил за запрос, но сказал, что компания «отказывается давать комментарии на эту тему».

Крым услышит

По данным Всероссийской ассоциации глухих, за медицинской помощью по поводу коррекции слуха регулярно и эпизодически обращаются 5–6% населения, хотя в действительности нуждаются в ней порядка 10% россиян . Схожая статистика актуальна как для Крымского полуострова, так и для других регионов России. При этом, правда, некоторые специалисты отмечают, что потребность Крыма в батарейках может быть несколько выше, чем в среднем по стране, поскольку в теплых краях всегда живет больше людей пенсионного возраста — а именно они являются основными потребителями слуховых аппаратов.

глухота Батарейки для слуховых аппаратов компании Rayovac Micropower Batteries Фото: Rayovac Micropower Batteries

Такой техникой пользуется каждый сотый россиянин, говорят специалисты. В прошлом году объем рынка слуховых аппаратов в РФ составил 311 104 штуки, свидетельствуют данные маркетингового агентства Discovery Research Group. Однако если это оборудование производится и в самой России (на импорт приходится порядка 60%), то воздушно-цинковые батарейки для них делают всего лишь пять компаний в мире. Помимо упомянутой Rayovac Micropower Batteries, речь идет о немецкой компании Varta Microbattery, китайском производителе Zhihai Zhili Battery, южнокорейской корпорации iCell Tech и небольшой японской компании, которая работает лишь на своем внутреннем рынке.

Как пояснил собеседник издания из российской компании, ежегодная потребность отечественного рынка в таких специфических батарейках составляет от 25 млн до 50 млн единиц, и без них «слуховой аппарат превращается в бесполезный предмет сродни автомобилю без бензина».

Во Всероссийском обществе глухих (ВОГ) признали, что слышали о подобной проблеме.

— Некоторые иностранные поставщики, причем не только в случае с батарейками для слуховых аппаратов, такие условия ставят, но это неофициально, — рассказал «Известиям» начальник отдела реабилитации ВОГ Александр Иванов.

глухота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Как заявил «Известиям» постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, подобные предварительные условия, выдвигаемые некоторыми западными компаниями, полностью противоречат как международному праву, так и общечеловеческим этическим нормам.

— Это далеко не единственный случай. Подобные запреты действуют еще на целый ряд товаров, производимых на Западе. Вспомните, например, скандал с поставками в Крым турбин нашего завода «Силовые машины», где у Siemens большая доля акций. Если людей пытаются лишить тепла и света, а теперь еще и медицинского оборудования, это всё имеет признаки геноцида. Это всё направлено против населения Крыма и гуманитарных прав его жителей , — сказал политик.