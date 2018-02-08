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Мессенджер для слепоглухих изобрел башкирский подросток

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Фото: Depositphotos
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Одиннадцатиклассник из Уфы Артур Шайхатаров разработал мобильное приложение LifeFeel (чувство жизни), позволяющее слепоглухим людям общаться независимо от того, сколько километров их разделяет. Проект победил в конкурсе «УМНИК-Капитаны» Фонда содействия инновациям и получил грант в размере 500 тыс. рублей.

В LifeFeel собеседнику достаточно ввести сообщение на смартфоне, программа переведет его с помощью азбуки Морзе и передаст в виде вибраций получателю. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». По словам Артура, на создание мессенджера его вдохновила сцена из фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана, где герои общаются с помощью азбуки Морзе. Подросток планирует изобрести централизованный способ общения для слепоглухих людей по всему миру. 

Портал iz.ru писал, что первый в России реабилитационный центр для слепоглухих появится в подмосковном Сергиевом Посаде к 2020 году. Учреждение будет предназначено для людей в возрасте от 18 до 40 лет, лишенных зрения и слуха. Объект планируется возвести на территории, прилегающей к дому-интернату слепоглухих детей и молодых инвалидов. Подобный центр создается впервые в стране с целью социальной адаптации и предоставления слепоглухим различных видов трудовой деятельности и профобразования. 

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