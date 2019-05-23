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Вице-премьер Белоруссии встретится с Козаком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, в Москве проведет переговоры по нефтяным вопросам с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

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«Вице-премьер Белоруссии обсудит с российским коллегой вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере, среди которых поставка нефти и обеспечения транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы белорусского правительства.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам нефти.

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