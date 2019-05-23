СМИ сообщили о нарастании напряженности между Помпео и Болтоном

Между госсекретарем США и помощником президента страны по национальной безопасности Джоном Болтоном нарастает напряженность на фоне проблем Вашингтона с Ираном, КНДР и Венесуэлой, а также продолжается соперничество за влияние на внешнеполитический курс. Об этом со ссылкой на четыре источника в администрации США сообщила телекомпания CNN.

По предварительным данным, напряженность между политиками обусловлена стилем исполнения их должностных обязанностей. Помпео раздражает расчетливость Болтона. Также госсекретарь подозревает помощника президента в попытке узурпировать его полномочия. Разногласия проявляются на совещаниях Совета национальной безопасности при Белом доме.

Болтон часто высказывает свою позицию по той или иной актуальной теме внешней политики. Помпео более осторожен в официальных заявлениях и старается быть дипломатичным на заседаниях. Помощник президента склонен к более неформальным подходам и личным связям, ограничивая круг лиц, получающих доступ к полной информации.

19 мая президент США Дональд Трамп заявил, что между его советником по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео нет серьезных разногласий. 9 мая Трамп заявил, что только он может сдерживать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.