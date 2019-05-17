Прямой эфир

В Госдуме назвали визит Помпео в Россию перезапуском переговоров с США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит Госсекретаря США Майк Помпео в Сочи на переговоры к президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову означает перезапуск полноформатного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Накануне, 16 мая, Помпео в интервью Fox News Radio оценил переговоры с президентом России как успешные.

Перезагрузочный день: что ждет российско-американские отношения
Встреча Путина и Помпео в Сочи может положить начало нормализации контактов двух стран

Госсекретарь перечислил несколько сфер, в которых обе страны ранее сотрудничали и должны продолжать работать вместе. В частности, речь идет о борьбе с терроризмом и ситуации в КНДР.

Перезапуск переговорного процесса имеет большое значение в контексте безопасности в мире, поскольку именно Россия и США концептуально определяют международную повестку дня во всех регионах, сказал депутат Морозов.

По его словам, России хотелось бы расширить переговорную повестку дня. В частности, обсудить урегулирование на Украине, ближневосточное урегулирование, а также вопросы энергетической безопасности Европы и строительство «Северного потока – 2».

Встреча Путина и Помпео прошла 14 мая в Сочи. В ходе переговоров обсуждались возможности восстановления отношений Москвы и Вашингтона, международная повестка и стратегическая стабильность. Кроме того, поднималась тема антироссийских санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео оценил пользу от сотрудничества России и США
Помпео назвал успешными переговоры с Путиным в Сочи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017