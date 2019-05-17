В Госдуме назвали визит Помпео в Россию перезапуском переговоров с США

Визит Госсекретаря США Майк Помпео в Сочи на переговоры к президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову означает перезапуск полноформатного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Накануне, 16 мая, Помпео в интервью Fox News Radio оценил переговоры с президентом России как успешные.

Госсекретарь перечислил несколько сфер, в которых обе страны ранее сотрудничали и должны продолжать работать вместе. В частности, речь идет о борьбе с терроризмом и ситуации в КНДР.

Перезапуск переговорного процесса имеет большое значение в контексте безопасности в мире, поскольку именно Россия и США концептуально определяют международную повестку дня во всех регионах, сказал депутат Морозов.

По его словам, России хотелось бы расширить переговорную повестку дня. В частности, обсудить урегулирование на Украине, ближневосточное урегулирование, а также вопросы энергетической безопасности Европы и строительство «Северного потока – 2».

Встреча Путина и Помпео прошла 14 мая в Сочи. В ходе переговоров обсуждались возможности восстановления отношений Москвы и Вашингтона, международная повестка и стратегическая стабильность. Кроме того, поднималась тема антироссийских санкций.