Госдеп заявил о прогрессе в сирийском вопросе после переговоров Путина и Помпео

США достигли прогресса по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе во время недавних переговоров президента России Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по арабской республике Джеймс Джеффри.

Выступая в нижней палате американского парламента в среду, 22 мая, он также рассказал, что еще до состоявшейся встречи Вашингтон и его союзники поставили задачу повлиять на Москву для достижения прогресса в сирийском вопросе.

«Мы с союзниками стараемся усиливать давление на Россию (для решения проблемы Сирии. — Ред.). Именно эта задача стояла перед нами неделю назад в Сочи. И мне кажется, что эффект уже есть», — цитирует дипломата «Интерфакс».

По мнению Джеффри, у Путина и Помпео состоялся «очень позитивный» диалог. Кроме того, американская стороны «получила заверения от России» по вопросу Сирии, добавил он, не уточнив какие именно.

14 мая госсекретарь США Майк Помпео посетил Сочи, где он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а затем его принял президент РФ Владимир Путин. Стороны обсудили в основном международную проблематику, ситуацию в Сирии, КНДР, Афганистан и Иран. Также был поднят вопрос встречи лидеров РФ и США на саммите G20 в Осаке.

21 мая в ходе телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали российского лидера способствовать прекращению огня в сирийском Идлибе. Однако одним из главных вопросов, затронутых в ходе разговора, стала тема формирования и запуска конституционного комитета Сирии, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на четырехстороннем саммите в Стамбуле в октябре прошлого года.

В сентябре 2018 года Путин и Эрдоган подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе. Патрулированием территории занимаются турецкие военнослужащие и российская военная полиция.