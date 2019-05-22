Российские системы ПВО отразили ракетную атаку на базу Хмеймим в Сирии

Сирийские боевики, базирующиеся в районе Идлиба, в среду, 22 мая, выпустили не менее 17 реактивных снарядов в направлении российской базы Хмеймим, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, системы противовоздушной обороны уничтожили не менее девяти ракет, остальные не долетели до цели. Военные отметили, что террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ. — Ред.) также осуществляют массированные атаки на позиции сирийской армии на направлениях Хабит — Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта — Хамамият. Боевики используют «бронетехнику, реактивные системы залпового огня и «джихад-мобили».

«Только с утра 22 мая сирийские правительственные войска отразили уже три массированные атаки боевиков «Джебхат ан-Нусры» на населенный пункт Кафр-Нбуда, в которых участвовали до 500 боевиков», — цитирует заявление российского МИДа агентство ТАСС.

Как рассказали в министерстве, в ходе утренней попытки наступления в районе Идлиба правительственные силы уничтожили более 150 боевиков «Джебхат ан-Нусры», не менее трех танков и 24 «джихад-машины». Всего же менее чем за сутки сирийские войска отразили как минимум три атаки.

Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о создании террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) специального «химического крыла» с целью инсценировки провокаций с применением химоружия сирийской армией.