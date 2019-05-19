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Трамп заявил об отсутствии конфликта между Болтоном и Помпео

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis/Consolidated News Photos
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Президент США Дональд Трамп заявил, что между его советником по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео нет серьезных разногласий. Об этом пишет RT в воскресенье, 19 мая.

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«Майк Помпео делает отличную работу. Болтон делает отличную работу. Послушать СМИ, так у нас какой-то конфликт», — приводятся слова хозяина Белого дома.

Отмечается, что Помпео и Болтон действительно придерживаются различных точек зрения на отношения с Ираном. Так, госсекретарь считает, что Тегеран нужно усадить за стол переговоров, тогда как советник по нацбезопасности настаивает на продолжении давления на исламскую республику, пока там не сменится власть.

9 мая Трамп заявил, что только он может сдерживать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

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