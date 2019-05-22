Дочернее предприятие «Роскосмоса» закупит около 2 тыс. пиявок

Дочернее предприятие «Роскосмоса» закупит около 2 тыс. голодных и здоровых медицинских пиявок. Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, на это будет потрачено 89 тыс. рублей.

Как сообщает 22 мая «РИА Новости», речь идет о предприятии «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева». Всего до мая 2020 года туда должно быть доставлено 1,8 тыс. медицинских пиявок. При этом кольчатые черви должны поставляться «в голодном (не менее трех месяцев голодания) состоянии» и не иметь физических повреждений на теле и присосках. Пиявок будут поставлять по 300 штук раз в два месяца.

По данным телеканала РЕН ТВ, закупают пиявок в рекреационных целях.

«В структуре предприятия находятся лечебно-оздоровительные комплексы и пансионаты, в интересах которых осуществляется данная закупка», — цитирует канал пресс-службу корпорации.

«ИСС имени Решетнева» — ведущее предприятие «Роскосмоса» по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.