Общая стоимость засекреченных госконтрактов составила 2,4 трлн рублей в 2018 году

Совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, которые заключили по 44-ФЗ, составила 2,4 трлн рублей в 2018 году. Эти данные опубликовало Министерство финансов России, как сообщили газете «Известия» в ведомстве, подобную информацию публикуют впервые.

Крупнейшими заказчиками оказались «Роскосмос», Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро, которые ассоциируются скорее с гражданской сферой.

В общей сложности, за прошедший год было заключено 52,717 тыс. содержащих гостайну контрактов, засекреченные закупки составляют 35% от общего объема госконтрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.

Традиционно госструктуры засекречивают закупки, которые связаны прямо или косвенно с обороноспособностью страны, но к гостайне могут также быть отнесены и поставки гражданской продукции, если разглашение этой информации признано нежелательным для безопасности государства.

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