Советский район Брянска признан самым опасным в области

С января по апрель 2019 года в Брянской области в общественных местах совершено 1399 преступлений. Согласно данным региональной прокуратуры, наиболее неспокойным стал Советский район Брянска, на который пришлось 319 нарушений закона.

На втором месте расположилась Бежица с 270 зарегистрированными случаями, а замыкает тройку Фокинский район — 153. Чаще всего жители областной столицы страдают от краж, причинения вреда здоровью средней тяжести и наркоторговли, пишет NASHBRYANSK.RU.

При этом за последние месяцы стало больше преступлений, совершаемых в пьяном виде (на 2,1%) и рецидивистами (на 16%).