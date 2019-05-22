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Туристы из Армении пострадали в ДТП с автобусом в Италии

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Фото: TASS/Ropi via ZUMA Press/Vvff
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Министерство иностранных дел Армении подтвердило информацию о наличии граждан республики среди пострадавших в ДТП с участием туристического автобуса в Италии, пишет «Интерфакс».

Двухэтажное транспортное средство вылетело с трассы Сиена–Флоренция и опрокинулось на бок за пределами дороги в пригороде Бадессе в среду, 22 мая. В салоне находилось от 40 до 60 человек. Все они прибыли из стран Восточной Европы, в том числе из России. В посольстве РФ заявили о 10 пострадавших россиянах и одном погибшем.

В Ереване пока не уточнили число пострадавших граждан Армении. Однако МИД республики отметило, что «находится в постоянной связи с префектурой Сиены».

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