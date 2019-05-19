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Пять туристов погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

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Фото: twitter.com/HN-Spotters News (@hn_spotters)
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Частный самолет упал в океан в Гондурасе, в результате погибли пять иностранных туристов. Инцидент произошел в субботу, 18 мая.

Как сообщает «Интерфакс», самолет Piper PA-32-260 совершал рейс между популярным у туристов островом Роатан в Карибском море и портовым городом Трухильо.

Отмечается, что из пяти погибших туристов четверо — канадцы, гражданство еще одного пока не установлено.

16 мая в международном аэропорту Дубая разбился американский самолет Diamond DA40. В результате случившегося, по последним данным, погибли четыре человека.

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