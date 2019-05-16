В Дубае потерпел крушение американский самолет

В международном аэропорту Дубая разбился американский самолет Diamond DA40, сообщает в четверг, 16 мая, «РИА Новости».

В результате случившегося погибли два из четырех членов экипажа — пилот и его помощник. Отмечается, что самолет выполнял функции воздушного наблюдения.

Работа воздушной гавани была приостановлена, несколько рейсов направили в другие аэропорты ОАЭ. В настоящее время гавань работает в обычном режиме.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность самолета.

6 мая стало известно, что частный реактивный самолет Bombardier Challenger 601, на борту которого могли находиться от 13 до 18 человек, разбился в горной местности в Мексике. Он врезался в землю на скорости 400 км/ч. Сила удара была такова, что кабина пилотов оказалась полностью разрушена, а хвостовая часть откололась.

Воздушное судно выполняло полет из Лас-Вегаса в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон. В последний раз пилот связался с диспетчером, когда самолет находился в 280 км от города Монклова в Коауиле. Самолет должен был приземлиться в Монтеррее в 18:30 воскресенья (02:30 мск понедельника), но этого не произошло.