Два самолета с пассажирами разбились на Аляске

Два гидросамолета потерпели крушение вблизи города Кетчикан на Аляске, пишет USA Today.

По данным издания, самолеты de Havilland Beaver и de Havilland Otteу упали в море 13 мая. На борту первого находились 11 человек, второго – пять.

Пока не известно врезались, воздушные суда друг в друга или разбились по другой причине. Отмечается, что в районе крушения тяжелые метеоусловия, в том числе облачность и сильный ветер.

Спасательные бригады ведут поиск выживших, пока неизвестна судьба шести человек.

Пострадавшие госпитализированы.