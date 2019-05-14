Два самолета с пассажирами разбились на Аляске
Два гидросамолета потерпели крушение вблизи города Кетчикан на Аляске, пишет USA Today.
По данным издания, самолеты de Havilland Beaver и de Havilland Otteу упали в море 13 мая. На борту первого находились 11 человек, второго – пять.
Пока не известно врезались, воздушные суда друг в друга или разбились по другой причине. Отмечается, что в районе крушения тяжелые метеоусловия, в том числе облачность и сильный ветер.
Спасательные бригады ведут поиск выживших, пока неизвестна судьба шести человек.
Пострадавшие госпитализированы.