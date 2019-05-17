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Два самолета Boeing 737-800 столкнулись при рулении в аэропорту Чехии

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Два воздушных лайнера Boeing 737-800 чешской бюджетной авиакомпании Smartwings столкнулись во время руления в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела.

Об этом сообщили в пятницу, 17 мая, в справочной службе авиаузла. Как уточняет ТАСС, инцидент имел место до выезда самолетов на взлетно-посадочную полосу. Соприкоснулись крылья лайнеров.

«Никто из находившихся на борту не пострадал», — уточнили в аэропорту. Один из самолетов вылетал на Мадейру, второй следовал в Тунис. 278 пассажиров продолжили путешествие на других лайнерах.

15 мая в Красноярске совершил экстренную посадку грузовой Boeing авиакомпании Airbridgecargo. Борту, летевшему из Шанхая в Москву, пришлось приземлиться из-за отказа левого двигателя.

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