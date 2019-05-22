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Улюкаев решил развестись с женой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой. Об этом 22 мая ТАСС сообщили в окружении бывшего министра.

Собеседник агентства не уточнил причину расторжения брака, но отметил, что процесс развода сильно влияет на морально-психологическое состояние Улюкаева.

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В этот же день адвокат бывшего чиновника Виктория Бурковская сообщила агентству, что Улюкаев в колонии работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи.

23 марта заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал, что бывший министр экономического развития, которому в тот день исполнилось 63 года, получил поздравления от руководства колонии и своего отряда.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину и считает себя жертвой провокации.

В конце октября сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.

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