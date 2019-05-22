Карантин по бешенству ввели в одном из сел Омской области

В Тевризском районе Омской области действует карантин до 15 июля из-за обнаружения зараженных бешенством животных. Ограничения введены на территории в 6,5 км севернее села Утьма.

Местным жителям запрещено увозить домашних животных за пределы района, продавать их, а также ловить диких зверей. Организована вакцинация питомцев, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Кошек нельзя выпускать из дома до окончания карантина. Особое внимание следует уделять возможным укусам животных.

Ранее профессор биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Бёме посоветовала жителям и гостям столицы не брать в руки просыпающихся после зимней спячки в столичных лесах голодных ежей, поскольку они могут укусить и заразить человека бешенством.