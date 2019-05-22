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Швейцария и Россия оказали наибольшую помощь КНДР в 2019 году

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Фото: Global Look Press/Chris Jung
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Швейцария и Россия оказали наибольшую гуманитарную помощь КНДР в 2019 году. Об этом сообщило агентство Yonhup со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

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Среди всех европейских стран, которые предоставляют финансовую помощь КНДР для покрытия потребностей страны в продовольствии, лидером является Швейцария, которая в апреле 2019 года выделила около $5 млн на выполнение проектов Всемирной продовольственной программы ООН в Северной Корее.

Россия предоставила КНДР около $4 млн, на третьем месте по оказанию помощи находится Швеция, которая перечислила $2,5 млн, за ней следует Канада, передавшая на выполнение программ $570 тыс.

15 февраля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что госдепартамент США рассматривает возможность вывода деятельности гуманитарных организаций из-под санкций в отношении Северной Кореи и отмены запрета на ее посещение.

Организация отмечает, что гуманитарная ситуация в КНДР ухудшилась из-за засух, наводнений и других стихийных бедствий, повторявшихся в течение последних шести лет.

В этой связи FAO призвала страны-доноры выделить $10 млн для предоставления гуманитарной помощи 513 тыс. жителей КНДР, оказавшихся в наиболее сложной продовольственной ситуации.

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