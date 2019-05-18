КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна властями США

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо с протестом из-за ареста властями Соединенных Штатов своего сухогруза Wise Honest. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает «Рёнхап».

«Недавно США совершили незаконный и возмутительный поступок, отбуксировав судно КНДР в Самоа, ссылаясь на то, что оно нарушило внутреннее американское законодательство. Этот поступок ясно показал, что США действительно являются гангстерской страной, которая не заботится о международных законах», — говорится в тексте письма.

9 мая сообщалось, что власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций. Судно было задержано за поставки из КНДР угля в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что это первый случай ареста правительством США судна КНДР. Речь идет об «одном из крупнейших» сухогрузов Северной Кореи Wise Honest водоизмещением более 17 тыс. т.

В августе 2018 года эксперты ООН заявили, что Северная Корея использует иностранные суда для организации поставок нефти в страну в обход введенных Совбезом ООН санкций.

Отмечалось, что перекачка топлива с танкеров происходит в море, после чего груз доставляется в КНДР. Таким образом республика не использует свои суда, которые находятся под ограничениями.

Пхеньян, по словам экспертов ООН, якобы также экспортировал уголь во Вьетнам, Южную Корею и Японию через порты РФ. Утверждалось, что КНДР по меньшей мере три раза поставляла уголь через Находку и Холмск. Кроме того, указывалось, что российские танкеры в конце 2017 года якобы перекачивали нефть на суда КНДР. В МИД РФ в ответ заявили, что Москва соблюдает санкционный режим в полном объеме.