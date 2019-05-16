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В КНДР рассказали о сильнейшей за последние годы засухе

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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte/dpa
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Северокорейские СМИ призвали граждан КНДР искать новые источники воды из-за серьезной засухи. Об этом 16 мая сообщило агентство «Ренхап».

Средняя норма выпадения осадков в мае на территории всей страны зафиксирована на уровне 2 мм, а за первые пять месяцев 2019 года в Северной Корее выпало всего 54,5 мм осадков, что является рекордно низким показателем с 1982 года. Обычно в стране в этот период в среднем выпадало 128,6 мм осадков.

По данным ООН, в прошлом году урожай в Северной Корее был самым низким за последнее десятилетие, поэтому 10 млн жителей страны — 40% населения — могут пострадать из-за нехватки продовольствия. Как уточнили в организации, у КНДР может не хватить еды до следующего урожая.

Отмечается, что в этой связи сельскохозяйственный сектор республики призвали разработать меры для обнаружения источников воды для земледелия, пишет сайт aif.ru.

7 мая сообщалось, что президент Намибии Хаге Гейнгоб ввел в стране режим чрезвычайной ситуации из-за масштабной засухи.

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