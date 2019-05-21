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Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении конституции Украины

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении основного закона страны. Об этом глава парламента написал на своей странице в Facebook во вторник, 21 мая.

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«Грустно и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак», — отметил Парубий. Председатель рады не уточнил, что за нарушение он имеет в виду.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. 21 мая он подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Очередные выборы в раду должны были пройти 27 октября этого года.

О намерении прекратить полномочия Верховной рады VIII созыва Зеленский заявил еще до инаугурации. Он пояснил, что основаниями для досрочных выборов стали низкий уровень доверия граждан к парламентариям и отсутствие коалиции, которая распалась вследствие выхода из нее партии «Народный фронт».

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