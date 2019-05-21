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Верховная рада соберется на внеочередное заседание 22 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 22 мая (12:00 мск). Соответствующее распоряжение издал спикер парламента Андрей Парубий, пишет «Интерфакс».

Во вторник, 21 мая, президент страны Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий рады. Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске рады восьмого созыва. Позднее украинский лидер пояснил, что основаниями для досрочных выборов стали низкий уровень доверия граждан к парламентариям и отсутствие коалиции.

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