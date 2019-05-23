«Липа» цветет: продажи поддельных документов выросли почти впятеро

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельным документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. Только за первые четыре месяца 2019 года ведомство заблокировало 4,6 тыс. ресурсов, предлагающих приобрести паспорта гражданина РФ, водительские удостоверения и другие подделки. Несмотря на то что рост числа таких сайтов наблюдался последние три года, за аналогичный период 2018-го заблокировали лишь около тысячи ресурсов. Эксперты отмечают, что сайты по продаже поддельных документов – чистое мошенничество, поскольку зачастую клиенты отдают деньги и не получают ничего. Но и в случае если продавец всё же сдержит обещание, такой «документ» не пойдет даже первичную проверку у полиции.

Незаконные услуги

Схема изготовления так называемых зеркальных паспортов достаточно проста: мошенники воруют персональные данные человека, а затем создают документ с этой же информацией, но вклеивают туда фото клиента. В итоге получается удостоверение личности, максимально похожее на настоящее. Или же, по утверждениям самих продавцов, «де-факто настоящее». Приобретателям липы гарантируют полную анонимность, доставку до удобного места и прочие услуги. Всплеск деятельности таких «интернет-магазинов» отчетливо наблюдается на протяжении трех лет. Только с начала 2019 года было заблокировано порядка 4,6 тыс. сайтов, тогда как за тот же период 2018-го блокировке подверглась лишь тысяча ресурсов.

— В 2016 году было заблокировано около 2,2 тыс. сайтов или отдельных указателей страниц сайтов. В 2017-м — около пяти тыс. сайтов. В 2018 году этот показатель вырос до 7,8 тыс. сайтов, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

Липа Фото: Global Look Press/Silas Stein/dpa

Статистика МВД также подтверждает рост этого сегмента рынка криминальных услуг. Однако, по данным полицейских, пик пришелся на 2017 год, когда было выявлено более 36 тыс. преступлений, связанных с подделкой документов или их использованием. Тогда по наиболее тяжкому составу преступления, предусмотренному ст. 327 УК РФ, правоохранители задержали 16,8 тыс. человек.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД России, в 2016 году было зарегистрировано 33,7 тыс. подобных преступлений и задержаны 16 тыс. человек. А в 2018-м полицейские выявили 35,8 тыс. случаев подделки документов и задержали 16,4 тыс. человек.

На рынке липы

Потратив немного времени в поисковой системе, можно понять, что на рынке документов есть как «крупные, уважаемые производители», так и фирмы-однодневки. Первые в своей рекламе беззастенчиво апеллируют к негативному опыту сотрудничества со вторыми — называют их мошенниками и обманщиками, на контрасте пытаясь подчеркнуть свою честность.

Сайты, которые изучили «Известия», предлагают приобрести водительские удостоверения старого и нового образца, паспорта гражданина РФ, загранпаспорта и прочие документы — вплоть до СНИЛС, ИНН или штампа о прописке. При этом утверждается, что права не отличит от настоящих ни один инспектор ДПС, а по паспорту можно хоть кредит получить, хоть ИП открыть. И всё это — по сходной цене: примерно 15 тыс. рублей за права, 40–45 тыс. за паспорт.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин Бланки российских паспортов в УФМС

Для особо взыскательных клиентов предлагается отдельная услуга: изготовление документа «с проводкой по базе». Это значит, что фальшивку должным образом зарегистрируют и совершенно официально выдадут в том территориальном подразделении, где у мошенников есть «свой человек». Но всё это, конечно же, обман, подчеркнул директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.

— У современных документов очень много степеней защиты, включая цифровые технологии. Уже недостаточно просто «нарисовать» похожий бланк. Преступные сообщества, которые в состоянии это сделать, не станут тратить столь ценные ресурсы, торгуя «на сторону». Поэтому сайты по продаже поддельных документов предлагают обычные «фантики» — и человек в лучшем случае просто лишается денег. А если ему всё же продадут документ, может лишиться и свободы, — объяснил эксперт.

Олег Иванников напомнил, что за использование поддельного документа может грозить лишение свободы на срок до шести месяцев. А любой полицейский сможет легко распознать фальшивку, пробив ее по официальной базе.

«Зеркальный» друг

Тем не менее любая система неидеальна, поэтому из-за правонарушений «двойника» может пострадать «донор» — человек, чьи данные аферисты использовали для изготовления подделки. Он может, например, лишиться права управления транспортным средством или пополнить списки должников кредитной организации. Доказать свою правоту возможно, но это потребует времени и сил.

Адвокат Виталий Ревзин поделился с «Известиями» двумя историями (имена фигурантов изменены). В первом случае его клиента по имени Сергей подставил друг Иван. Он не смог получить права, а машину водить хотелось, поэтому в какой-то момент он обратился к Сергею с просьбой «поделиться» данными своего водительского удостоверения. Якобы у Ивана был знакомый, способный изготовить качественную липу. Сергей поначалу сомневался, но друг убедил его, пообещав, что будет ездить аккуратно и обман не выявится.

Липа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Прошло несколько лет. Дружба с Иваном сошла на нет, виделись мужчины редко, а история с правами забылась. Но однажды Сергея вызвали к следователю. Оказалось, что Ивана задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Права у него изъяли и выявили подделку. Было возбуждено уголовное дело, и на допросе Иван рассказал, что Сергей добровольно стал тем самым «донором». Теперь ему грозит ответственность за пособничество в подделке документов.

Во втором случае человек даже не подозревал о «донорстве» — Андрея, добропорядочного водителя со стажем, остановил инспектор ДПС для обычной проверки документов. Тут-то и выяснилось, что владельца этого водительского удостоверения не так давно лишили права управлять автомобилем за езду в состоянии опьянения. Больше года ушло у Андрея, чтобы доказать невиновность, и в конечном счете ему это удалось: был признан факт подделки и возбуждено уголовное дело в отношении лиц, изготовивших «зеркальные права». Вот только найти их так и не удалось.

По словам Виталия Ревзина, больше половины таких дел заканчиваются победой людей, ставших жертвами утечки персональных данных. Но для начала необходимо провести множество экспертиз.

— Во-первых, нужно добиться экспертизы «зеркального» удостоверения — чтобы установить его подделку. Обычно внешне они очень похожи на оригинальные, но на деле изготовлены не на специальном бланке «Гознака». Кроме того, придется доказывать, что фото на ваших правах — это фото именно вас как владельца документа. Для сверки нужно будет предоставлять паспорт и другие документы, удостоверяющие личность. Возможно, понадобится проводить портретную экспертизу — в случаях, когда фото мошенника и фото реального владельца прав схожи, — пояснил он.

Липа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также придется вспоминать, где и когда вы были в момент, когда двойник совершил правонарушение. А также документально подтвердить факт нахождения в другом месте: например, свидетельскими показаниями или справкой от ФСБ и консульства другой страны, если вы были за границей.

Слабое звено

Как именно персональные данные попадают к аферистам — доподлинно неизвестно. Серверы, на которых хранятся базы данных МВД, портала госуслуг и других государственных учреждений достаточно хорошо защищены, отметил президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

— Не думаю, что это — хакерская история. Взлом базы МВД, вмешательство в реестр, какие-то включения в него — это достаточно сложная задача. Но базой всё равно управляют люди, и, как правило, бреши в безопасности возникают именно на стыке технологии и человеческого фактора. Поэтому если есть некая «проводка по базе»— скорее всего, это сделано именно так. Но в любом случае это сложно, — заявил эксперт.

Липа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Собеседник «Известий» добавил, что таким образом изготавливается чистая липа, а сделать «зеркальный» документ куда проще, поскольку в открытом доступе есть большое количество персональных данных сотен тысяч людей: копии паспортов и прав, различные реестры пенсионеров, списки автомобилистов на частных парковках и так далее. Именно оттуда мошенники берут подлинные данные человека.

Поддельный документ по структуре почти не отличается от оригинала: в нем будут правильный адрес регистрации, серия и номер, любые другие данные. На первый взгляд он может показаться подлинным, но любая даже незначительная проверка выявит фальшивку.