Роскомнадзор пресек незаконную продажу более 14 тыс. SIM-карт

Роскомнадзор (РКН) совместно с МВД провел в феврале 163 мероприятия по пресечению незаконной продажи более 14 тыс. SIM-карт. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщили «Известиям» в РКН.

Больше всего мероприятий проведено в Приволжском и Центральном федеральных округах. Среди изъятых SIM-карт 9910 принадлежали ПАО «Вымпелком», 3304 — ПАО «МТС», 89 — ПАО «Мегафон», 76 — ООО «Т2 Мобайл» и 754 — другим операторам связи.

В декабре 2018 года член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Государственную думу документ об изменениях в федеральный закон «О связи», который предусматривает усиление контроля за распространением SIM-карт в России. В частности, сенатор предложила запретить распространение мобильных телефонных номеров теми, кто не получил таких полномочий от сотового оператора.

Летом 2017 года президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону «О связи», которые предусматривают, что операторы с июня 2018 года не могут представлять мобильные услуги тем абонентам, достоверные сведения о которых отсутствуют. По итогам 2017 года Роскомнадзор совместно с полицией изъял в России свыше 106 тыс. нелегальных SIM-карт.