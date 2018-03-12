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Сайты по продаже дипломов запретили в Хабаровском крае

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Суд в Хабаровском крае запретил доступ к пяти интернет-сайтам, на которых продавались дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании.

Об этом сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании информации на этих ресурсах запрещенной к распространению на всей территории РФ.

Как сообщает ТАСС, на сайтах потенциальные покупатели могли купить диплом по любой специальности, в частности предлагались дипломы, дизайнеров, экономистов, юристов и бухгалтеров.

После вступления в силу решений суда 16 марта сайты внесут в реестр запрещенных, а доступ к ним заблокируют.

В феврале портал iz.ru сообщал, что Роскомнадзор заблокировал 176 сайтов за нарушение закона о защите персональных данных граждан. 

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