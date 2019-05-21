Федор Конюхов вернулся в Россию

Федора Конюхова встретили в столичном аэропорту Домодедово. За первую часть своего плавания он установил несколько мировых рекордов. В 67 лет стал самым возрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки на весельной лодке, пробыл в Южном океане самое большое количество дней.