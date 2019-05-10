Конюхов первым в истории переплыл южную часть Тихого океана на веслах

154 дня в плавании, более 11,5 тыс. км и новый рекорд. Федор Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке и возвращается к берегу. Путешественника взяла на буксир его команда. Конюхов сумел пересечь океан, обогнув мыс Горн. Достижение зафиксировало Общество океанских гребцов.