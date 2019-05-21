СМИ сообщили о соглашении между Израилем и ХАМАС о перемирии на полгода

Израильские СМИ распространили данные, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашение о перемирии сроком на полгода. ХАМАС эту информацию опровергает.

Как сообщает газета The Times of Israel во вторник, 21 мая, соглашение подразумевает двустороннее прекращение огня. ХАМАС обязуется «остановить насильственные акции» вдоль ограждения на границе между еврейским государством и сектором Газа. Палестинское движение, по имеющимся данным, должно придерживаться 300-метровой буферной зоны, вводимой вдоль границы.

Согласно договоренностям, Израиль разрешает реализацию программ ООН по обеспечению палестинцев работой, а также отправку гуманитарных грузов в анклав, передает ТАСС. Израильская сторона также заявила о готовности начать переговоры по вопросам обеспечения сектора электричеством, восстановления системы здравоохранения и др.

Официальный представитель ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархума тем не менее опровергает сообщения о заключении перемирия, уточняет агентство. Он назвал соответствующую новость ложной. Еще один представитель движения заявил, что «никакого нового соглашения с Израилем достигнуто не было».

6 мая представители Израиля и Палестины договорились о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных, в достижении договоренности помог Египет. Таким образом, стороны согласились «положить конец насилию».

5 мая израильские СМИ информировали о 430 ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля за сутки. Отмечалось, что десятки снарядов удалось перехватить, а в ответ израильская армия атаковала 200 целей палестинцев.

Обострение отношений сторон произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. Перед майским обменом ударами в последний раз обстрелы фиксировались 25 марта.