От ударов Израиля по Газе погибли 27 палестинцев

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа с 4 мая стали 27 палестинцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Скай ньюс — Арабия».

По данным местного минздрава, в числе убитых — три женщины и двое грудных детей в возрасте четырех и девяти месяцев, а также полуторагодовалый ребенок. 154 жителя Палестины получили ранения различной степени тяжести.

Ситуация в Газе резко обострилась после того, как 3 мая вечером палестинские радикалы обстреляли из снайперских винтовок израильских солдат, двое из них были ранены. Авиация Израиля ликвидировала трех нападавших, вслед за чем с территории анклава начались обстрелы территории еврейского государства, которое ответило массированными бомбардировками.

По подсчетам израильских военных, за время противостояния с утра 4 мая палестинцы выпустили 700 ракет, система ПВО «Железный купол» перехватила 240 из них. В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили тяжелые ранения, пострадали десятки человек.

При посредничестве Египта ночью было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе, которое начало действовать 6 мая в 4:30 по местному времени (совпадает с московским).