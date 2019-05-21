Три завещания певицы Ареты Франклин обнаружили в США

Американская певица Арета Франклин, которая скончалась в августе 2018 года, при жизни составила три завещания. Бумаги были обнаружены в ее доме в американском Детройте (штат Мичиган). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на адвоката артистки Дэвида Беннета.

По его словам, все завещания написаны от руки. Два из них были составлены в 2018 году, а третье — в 2014 году. Согласно последнему завещанию, все имущество Франклин должно перейти к ее детям. Сейчас все документы направлены на рассмотрение суда.

На данный момент подлинность завещаний определить не удалось. Слушания по данному вопросу пройдут 12 июня. Четырем сыновьям Франклин уже сообщили о найденных бумагах.

Арета Франклин, певица в стилях соул, ритм-энд-блюз и госпел, достигла наибольшего успеха в 1960–1970-х годах. Ее иногда называют королевой соула или леди соул. Франклин стала первой женщиной, чье имя был внесено в Зал славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone в 2010 году назвал ее величайшей исполнительницей всех времен.

24 ноября в Детройте (США) за $300 тыс. продали принадлежавший Арете Франклин особняк. Трехэтажный кирпичный дом, общая площадь помещений которого составляет 520 кв. м, был построен в 1927 году.