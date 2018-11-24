Особняк певицы Ареты Франклин продали за $300 тыс. в США

Принадлежавший певице Арете Франклин, которая скончалась в августе, особняк в Детройте продали за $300 тыс.

Как пишет The Detroit News, трехэтажный кирпичный дом, общая площадь помещений которого составляет 520 кв. м, был построен в 1927 году.

На продажу его выставили душеприказчики «королевы соула». Сообщается, что его приобрел в октябре житель Мичигана, имя которого не разглашается.

Другой особняк Франклин, находящийся в городе Блумфилд-Хиллс недалеко от Детройта, стоимостью $800 тыс. пока куплен не был.

Легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза ушла из жизни 16 августа.

23 ноября стало известно, что во Франции ограбили виллу певца Джонни Холлидея, который скончался там год назад.



