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Виллу певца Джонни Холлидея ограбили во Франции

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Фото: Global Look Press/SOPA
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Неизвестные во Франции ограбили виллу певца Джонни Холлидея, который скончался там год назад.

Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел 18 ноября в поместье «Саванна» недалеко от Парижа. Из особняка пропали драгоценности и часы, точная стоимость похищенного пока не называется.

В рамках расследования были задержаны трое подозреваемых, которых пришлось освободить в связи с отсутствием доказательств. Холлидей приобрел поместье в 1999 году. Его стоимость составляет около €18 млн.

Вилла, как и другие части наследства певца, являются предметом тяжбы между детьми Холлидея и его супругой, которой было завещано имущество.

Холлидей (настоящее имя Жан-Филипп Сме) родился 15 июня 1943 года в Париже и скончался 5 декабря 2017 года в возрасте 74 лет от рака легких.

Его диски разошлись в мире общим тиражом 110 млн экземпляров, а 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 млн зрителей.

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Джонни Холлидей — французский актер, певец и композитор (настоящие имя и фамилия — Жан-Филипп Смет), родился в Париже. На фото: певец в 1960 году перед выступлением
Фото: TASS/Zuma/Keystone Pictures USA
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За свою долгую карьеру он провел более 400 турне, на которых присутствовали более 15 млн зрителей, и продал к 2005 году около 80 млн дисков. На фото: Джонни Холлидей выступает во время концерта в Праге, Чехословакия, 1 июля 1966 года
Фото: Global Look Press/Jiri Krulis
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На счету Джонни Холлидея 77 ролей в различных фильмах. На фото: кадр из фильма «Человек с поезда», 2002 год
Фото: Global Look Press
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На фото: музыкант на открытии фестиваля в 2014 году
Фото: TASS
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С 1996 года Джонни Холлидей женат на Летиции Холлидей. На фото: рок-музыкант с женой Летицией в Париже на Неделе моды в 2016 году
Фото: Global Look Press
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В 2011 году вышел новый альбом Jamais seul, продажи которого уже в первую неделю составили 99 089 экземпляров, а во французских чартах он в течение двух недель был на первом месте. На фото: рок-музыкант Джонни Холлидей во время концерта во Франции, 2012 год
Фото: Global Look Press
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Весной французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей сообщил о том, что борется с онкологическим заболеванием. По словам певца, у него обнаружили раковые клетки несколько месяцев назад. Он отметил, что находится в хорошей физической форме. «Сегодня моей жизни ничего не угрожает», — написал Холлидей. На фото: выступление певца в Бельгии в 2013 году
Фото: Global Look Press
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