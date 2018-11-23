Виллу певца Джонни Холлидея ограбили во Франции

Неизвестные во Франции ограбили виллу певца Джонни Холлидея, который скончался там год назад.

Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел 18 ноября в поместье «Саванна» недалеко от Парижа. Из особняка пропали драгоценности и часы, точная стоимость похищенного пока не называется.

В рамках расследования были задержаны трое подозреваемых, которых пришлось освободить в связи с отсутствием доказательств. Холлидей приобрел поместье в 1999 году. Его стоимость составляет около €18 млн.

Вилла, как и другие части наследства певца, являются предметом тяжбы между детьми Холлидея и его супругой, которой было завещано имущество.

Холлидей (настоящее имя Жан-Филипп Сме) родился 15 июня 1943 года в Париже и скончался 5 декабря 2017 года в возрасте 74 лет от рака легких.

Его диски разошлись в мире общим тиражом 110 млн экземпляров, а 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 млн зрителей.