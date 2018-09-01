Розовые Cadillac проехали по Детройту в память об Арете Франклин

Более сотни автомобилей марки Cadillac нежно-розового цвета приняли участие в процессии в Детройте в память о «королеве соула» Арете Франклин.

В день ее похорон 31 августа более сотни автомобилей выстроились в стройные колонны по аналогии с процессиями, которые устраивает американская полиция во время прощания с погибшими офицерами.

Цвет автомобилей и марка выбраны в память о композиции 1985 года Freeway of Love, строчка из которой «Я прокачусь по шоссе любви на своем розовом «кадиллаке» стала легендарной. Для участия в церемонии автомобили прибыли со всей страны.

Церемония прощания с певицей прошла в зале, рассчитанном на 4 тыс. посадочных мест. Со сцены выступил бывший президент Билл Клинтон, а также многие известные музыканты, в частности Стиви Уандер, передает «Газета.ру». Был установлен позолоченный гроб, а певицу облачили в золотое платье и туфли.

Легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза ушла из жизни 16 августа в своем доме в Детройте. Последние дни она провела в окружении родных. Певицу похоронят рядом с родственниками на кладбище Вудлон в Детройте 31 августа. На церемонии будут присутствовать только близкие исполнительнице люди.

NASA сообщило, что в честь ушедшей из жизни певицы назвали астероид 249516 Aretha.