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Певицу Арету Франклин обокрали перед смертью

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ringo Chiu
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Полиция штата Мичиган (США) проводит расследование о краже имущества американской певицы Ареты Франклин, сообщил TMZ 10 января со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

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По данным портала, кто-то незаконно использовал ее денежные средства перед самой смертью исполнительницы в августе 2018 года. Заявление в полицию об этом поступило в июне прошлого года, однако неизвестно, о какой сумме идет речь.

Арета Франклин, певица в стилях соул, ритм-энд-блюз и госпел, достигла наибольшего успеха в 1960–1970-х годах. Ее иногда называют королевой соула или леди соул. Франклин стала первой женщиной, чье имя был внесено в Зал славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone в 2010 году назвал ее величайшей исполнительницей всех времен.

24 ноября в Детройте (США) за $300 тыс. продали принадлежавший Арете Франклин особняк. Трехэтажный кирпичный дом, общая площадь помещений которого составляет 520 кв. м, был построен в 1927 году.

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