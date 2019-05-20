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В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев, курирующий возведение храма.

«В ближайшее время проведем демонтаж», — цитирует Андреева ИА «Ура.ру».

По его словам, сейчас стоит вопрос о восстановлении сквера, поскольку протестующие сильно его вытоптали, передает RT. При этом он отметил, что фонд обратится к жителям Екатеринбурга, которым небезразлична зеленая зона города, чтобы они оказали помощь в восстановлении.

Андреев уточнил, что строительная площадка сохранится за фондом, который имеет на нее полное право, и будет ждать результатов опроса, сообщает «Интерфакс».

16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о месте возведения собора святой Екатерины. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено до его проведения.

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