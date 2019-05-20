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Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлин

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая. По его словам, из-за роста ввозных пошлин на товары из КНР американские предприятия вынуждены переносить свое производство в другие азиатские страны.

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Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News. Он отметил, что у США и Китая была хорошая возможность заключить торговое соглашение, однако в Пекине ею не воспользовались, и тогда Вашингтон поднял пошлины. Так что, по мнению Трампа, Китай сам виноват в сложившейся ситуации.

Помимо этого, Трамп раскритиковал позицию бывшего вице-президента США Джо Байдена относительно КНР.

«Он говорит, что Китай нам не конкурент. Китай — наш огромный конкурент. Они хотят захватить весь мир», — отметил президент США.

10 мая Соединенные Штаты увеличили размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп назвал этот шаг последствием нарушения со стороны Пекина переговоров о торговой сделке. В Пекине в ответ на это сообщили о готовности принять соответствующие меры.

Ранее 20 мая китайские аналитики предрекли компании Apple значительный ущерб из-за увеличения США ввозных пошлин. Эксперты предположили, что цены на «яблочную» продукцию поднимутся на 20%.

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