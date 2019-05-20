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Китай обвинил США в попытках затормозить его развитие

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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В Китае обвинили США в попытках сдержать его развитие, используя обвинения в краже интеллектуальной собственности. Об этом в понедельник, 20 мая, пишет газета «Жэньминь жибао».

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«Права интеллектуальной собственности должны стать мостом для инноваций и сотрудничества между странами. В руках США они стали политическим инструментом, оружием для сдерживания развития других стран и средством для запугивания мира», — написано в публикации.

Отмечается, что в марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в одном из пунктов которого КНР обвиняется в краже интеллектуальной собственности. Этот вопрос является одним из препятствий для завершения «торговой войны» между двумя странами.

В середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

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