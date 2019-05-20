Зеленского попросят запретить деятельность сайта «Миротворец»

Главных зарубежных гостей V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) внесли в онлайн-базу украинского центра «Миротворец». Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров.

Он отметил, что на форуме в Ялте побывали более 4,5 тыс. человек из 89 стран мира, и практически все они были внесены в базу скандального сайта.

В частности, публикации подверглись данные французского политика Марион Марешаль Ле Пен, председателя партии «Италия-мать» Ирен Пиветти, спецпредставителя президента Никарагуа по развитию отношений с РФ Лауреано Ортега, главы МИД ДРК Леонарда Ше Окитунду и других.

Поэтому организаторы ЯМЭФ намерены просить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского запретить деятельность экстремистского сайта.

Кандидат в Европарламент от латвийской партии «Новое согласие» Янис Кузинс назвал формирование черного списка нарушением прав человека, которое противоречит демократическим принципам. По его мнению, Евросоюзу стоит внимательнее следить за происходящим на Украине.

Закрытие интернет-ресурса поддерживают и в Верховной раде.

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Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу «Миротворец»