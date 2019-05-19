Прямой эфир

Ракета «Катюша» упала у посольства США в Багдаде

0
Фото: TASS/AP
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета «Катюша» упала в Зеленой зоне столицы Ирака, где находятся основные министерства и посольства Багдада, в том числе дипмиссия США. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных.

«Ракета «Катюша» упала в центре Зеленой зоны, не принеся никаких потерь. Подробности будут сообщены позже», — цитируют журналисты официальное заявление военных.

Два дипломатических источника подтвердили агентству данную информацию и отметили, что лично слышали звук взрыва.

«Катюша» — это многоцелевая ракетная установка, которая была разработана в СССР во время Второй мировой войны. Дешевые и эффективные системы, которые можно было установить на обычные грузовики, получили дальнейшее развитие и после окончания войны. В частности, они были поставлены во многие страны, включая Ирак.

15 мая стало известно, что правительство Ирака решило приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 у России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Трамп заявил о доверии к КНДР вопреки запускам ракет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017