Ракета «Катюша» упала у посольства США в Багдаде

Ракета «Катюша» упала в Зеленой зоне столицы Ирака, где находятся основные министерства и посольства Багдада, в том числе дипмиссия США. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных.

«Ракета «Катюша» упала в центре Зеленой зоны, не принеся никаких потерь. Подробности будут сообщены позже», — цитируют журналисты официальное заявление военных.

Два дипломатических источника подтвердили агентству данную информацию и отметили, что лично слышали звук взрыва.

«Катюша» — это многоцелевая ракетная установка, которая была разработана в СССР во время Второй мировой войны. Дешевые и эффективные системы, которые можно было установить на обычные грузовики, получили дальнейшее развитие и после окончания войны. В частности, они были поставлены во многие страны, включая Ирак.

15 мая стало известно, что правительство Ирака решило приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 у России.